Активисты ОНФ в следующем году проведут серию рейдов по больницам и аптекам

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) намерены в следующем году повести несколько рейдов для поверки работы медучреждений в малых населенных пунктах и наличия льготных лекарств в аптеках. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе движения.

"На март, июль и октябрь следующего года запланированы рейды по аптекам, чтобы проверить наличие льготных лекарств. А каждые полгода - рейды по медорганизациям в малых населенных пунктах, чтобы оценить, становится ли медпомощь доступнее для жителей", - говорится в сообщении.

В ОНФ уточнили, что в 2019 году также пройдет несколько социальных исследований. В частности, в феврале состоится опрос, посвященный санаторно-курортной отрасли.

Как подчеркнули в пресс-службе, опросы будут проводиться при помощи мобильного приложения "Народный контроль", которое было представлено на съезде движения 29 ноября.

"Приложение скачали уже более 10 тыс. человек, при этом более 5,7 тыс. прошли регистрацию в качестве экспертов", - отмечается в сообщении.