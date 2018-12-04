Глава ВС РФ: реальная ответственность за насилие в семье наступила после декриминализации

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Реальная ответственность за домашнее насилие наступила после декриминализации статьи Уголовного кодекса РФ "Побои", эта декриминализация стала абсолютно правильным решением. Такое мнение высказал во вторник журналистам председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев после пленарного заседания Совета судей РФ.

"Неправильно, неверно то, что половина людей у нас привлекается к уголовной ответственности за преступления небольшой тяжести. И то, что статьи 115 и 116 [УК РФ, "Побои" и "Умышленное причинение легкого вредя здоровью"] декриминализированы - это абсолютно правильно. Причем наконец-то в декриминализации наступила реальная ответственность за домашнее насилие по этим статьям", - сказал Лебедев.

По его словам, раньше, когда женщина обращалась в дознание с заявлением о том, что ее побил муж, "сразу вопрос возникал к возможной потерпевшей, произошло ли это в квартире с мужем, после этого выносилось постановление об отказе в принятии заявления, женщине советовали обратитесь в порядке частного обвинения в суд". В свою очередь судьи в основном старались принять все меры к тому, чтобы примирить супругов.

"Посмотрите статистику, сколько дел рассмотрены в порядке частного обвинения и чем они закончились: или примирением, или прекращением, значительно меньше осуждением. А вот декриминализация как раз ввела ответственность, это от лукавого, что люди ушли от ответственности, - сказал Лебедев. - Она ввела административную преюдицию: было сказано, что если обращаются за привлечением к уголовной ответственности за побои, надо принять это заявление, привлечь к административной ответственности, а это уже регистрация. А если совершится повторно, то будет уголовная ответственность".

Систематическое насилие

Председатель Верховного суда отметил, что жалобы на домашнее насилие были всегда, в том числе на систематические избиения. "Говорят, системное насилие в семье, систематические избиения. Но это называется статья "Истязание". Она никогда не подвергалась декриминализации", - сказал глава Лебедев.

По его словам, по этой статье УК РФ привлечено к ответственности и осуждено на 40% меньше человек, чем в 2015 году. "Ее никто не трогал, она не декриминализируется, она действует. Почему не привлекают к ответственности?" - сказал Лебедев.

Профилактика вместо уголовного наказания

"Не согласен с позицией принципиально, что не надо декриминализации, что надо вернуться к привлечению к ответственности. Это неверно", - заявил глава ВС, отметив, что для борьбы с домашним насилием надо проводить исследования социальных и криминологических причин этих явлений, решать вопросы профилактики. По его словам, проблему не решить исключительно "более строгими наказаниями".

Лебедев напомнил о распространенном мнении о том, что административный штраф или обязательные работы - убыток для семьи. "А что, от уголовной ответственности семья получит больше дохода? Да нет", - отметил он.

Преступления небольшой тяжести

По его словам, по предварительным данным статистики за 2018 год, 55% всех преступлений - это преступления небольшой тяжести. А такое преступление "завтра может быть декриминализировано, исключено из числа уголовно наказуемых". "И что, за это преступление небольшой тяжести обязательно должен быть приговор, судимость, которые потом останутся для этого человека и его семьи на долгие годы в ограничении его социальных прав? Надо все-таки аккуратно подходить к этому вопросу", - считает Лебедев.