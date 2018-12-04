Собянин возглавил Оргкомитет по подготовке к празднованию в Москве 75-летия Победы

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президиум правительства Москвы принял распоряжение об организации празднования в следующем году 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, руководить организационным комитетом будет мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
"Основной задачей Оргкомитета станет разработка и реализация плана мероприятий по празднованию в 2020 году 75-летия Победы. По традиции в план войдут юбилейные торжества, патриотические и мемориальные акции, проводимые на общегородском, окружном и районном уровнях и в городских школах", - говорится в сообщении.
Как отмечается в материалах, особое внимание планируется уделить улучшению медицинского обслуживания и решению социально-бытовых вопросов ветеранов войны и тружеников тыла, а также реставрации и приведению в порядок памятников героям Великой Отечественной войны и воинских захоронений. Кроме того, будет продолжена работа по присвоению городским площадям, улицам и паркам имен участников войны.
В пресс-службе уточнили, что также в состав Оргкомитета по подготовке к празднованию 75-летия Победы вошли руководители профильных органов исполнительной власти Москвы и федеральных структур, префекты административных округов, председатель Московской городской думы, а также руководители крупнейших ветеранских организаций столицы.