Власти Пермского края поощрят охотников, получивших за спасение детей маникюрные наборы

ПЕРМЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Министерство социального развития Пермского края планирует отправить охотников, спасших заблудившихся в лесу детей и получивших в подарок за это маникюрные наборы, на отдых в санаторий или пансионат. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе минсоцразвития региона.

"Охотники Шадрин Геннадий Иванович и Шадрин Геннадий Александрович были приглашены 30 ноября на круглый стол "Внимание! Пропал ребенок! ", организованный общественной организацией "Поиск-Пермь" в рамках Краевого семейного форума. Представитель министерства социального развития вручил мужчинам благодарственные письма. Подарочные наборы были предоставлены организаторами мероприятия - организацией "Поиск Пермь". Министерство соцзащиты края планирует также организовать для охотников отдых в пансионате или санатории", - сообщили в минсоцразвития, добавив, что мужчины получили также денежное поощрение в виде 10 тыс. рублей.

По сообщениям местных СМИ, за спасение заблудившихся в лесу детей охотники получили в качестве вознаграждения "наборы для маникюра, матрешек, шоколадки, блокноты, ручки, керамические подставки и коробочки с названием курорта".

Ранее сообщалось, что 25 ноября в дежурную часть отдела МВД России по Пермскому району обратилась женщина с заявлением о безвестном исчезновении 13-летнего сына. Со слов женщины, она с ребенком и мужем находилась на бывшей базе, недалеко от деревни Бабичево.

В их компании был еще один ребенок - мальчик 10 лет. Утром подростки ушли гулять и исчезли.

Сначала родители самостоятельно разыскивали детей, но их попытки не увенчались успехом. В итоге для поисков детей были задействованы сотрудники полиции со служебно-розыскными собаками, МЧС и волонтеры, в том числе два охотника из деревни Чуваки Пермского района, которые и обнаружили замерзающих подростков.