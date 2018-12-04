Тарифы на парковку в Москве меняются на 5% парковочных мест

МОСКВА, 4 декабря. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Новые правила пользования платными парковками, а также обновленные тарифы вводятся с 15 декабря в Москве. Как сообщили ТАСС в столичном департаменте транспорта, изменения разработаны исходя из загруженности улиц на основе рекомендаций экспертов, они затронут 5% улиц центра столицы.

"Мы вынуждены подойти более детально к регулированию тарифов и правил и изменить работу городского парковочного пространства, опираясь на экспертные исследования и просьбы жителей. Так, почти 25% уровня загруженности парковок сегодня создают автомобили, припаркованные без оплаты в течение отведенных 15 бесплатных минут. Это создает дополнительный трафик, страдают другие водители, которые не могут найти парковку. С 15 декабря тарифы изменятся лишь на 5% всех паковочных мест в Москве, при этом между Садовым и Третьим транспортным кольцом, а также за ним стоимость парковки в 40 и 60 рублей в час сохранится", сказал собеседник агентства.

Изменения произойдут на улицах внутри Садового кольцах и лишь на нескольких точках у ТТК, где наблюдается сильная загруженность. Стоимость меняется только днем с 8:00 до 21:00, ночью тариф остается прежним. "Минимальная стоимость парковки в центре составит 80 рублей в час - это улицы между Садовым и Бульварным кольцами. Парковка с дифференцированным тарифом - 50 рублей за первые 30 минут, затем 150 рублей в час - на более загруженных улицах Садового кольца. На улицах внутри Бульварного кольца тарифы составят 100 и 200 рублей в час", - отметил представитель пресс-службы.

"Лишь на 1,9% улиц города будет установлен максимальный тариф - 380 рублей - это улицы возле Москва-Сити, Тверской, Арбата и Патриарших прудов, а также Петровка, Неглинная, Романов переулок и другие. Также на этих улицах парковка в воскресенье станет платной. Для местных жителей (резидентов) - ничего не меняется", - добавил собеседник агентства.

Для жителей центральных районов города, которые неоднократно просили департамент транспорта создать больше парковочных мест только для них, будет организовано 76 мест, доступных только для резидентов, в частности на улицах Садовническая, Чаянова, Сергея Радонежского, в Богословском, Приютинском переулках. Кроме того, для водителей, которые не нарушают правила парковки, в мобильном приложении появится возможность продления парковочной сессии после ее завершения, замена неверного номера автомобиля или парковочной зоны до конца текущего дня 23:59.