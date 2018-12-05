Почему уток нельзя кормить хлебом и можно ли брать перелетную птицу домой

В холодное время года земля покрывается снегом и ледяной коркой, так что оставшимся в городе птицам почти невозможно добыть себе корм. Рассказываем, как человек может подкормить своих меньших братьев в сложный для них период, не нанося вред их здоровью.

Многие из нас даже не задумываются, что разные виды птиц питаются по-разному, и это полезно учитывать, когда мы хотим подкормить их зимой. "Хлеб едят очень немногие птицы, — рассказал ведущий научный сотрудник биофака МГУ Илья Володин. — Либо воробьи, которые к этому приспособились, либо голуби, которые живут в городах. Дело в том, что у голубей специфическая пищеварительная система. Они могут перерабатывать хлеб в нормальную еду, и поэтому размножаются даже зимой".

Остальным птицам хлеб не очень полезен, даже несмотря на то, что они с удовольствием его едят. Распространенная практика, с которой большинство из нас встречались, — кормление уток хлебом. "На самом деле, это не очень правильно, — отметил зоолог, кандидат биологических наук Филипп Тумасян. — Они действительно с удовольствием едят хлеб, но от большого количества болеют и страдают проблемами с пищеварением". По словам экспертов, уток лучше подкармливать травяными гранулами, которые можно купить в специализированных магазинах. Однако важнее для уток — наличие незамерзающего зимой водоема, в воде они и живут, и находят себе пищу.

А кто точно нуждается в помощи с кормом, так это лесные птицы, которые зимуют в городе (синицы, снегири, свиристели, дрозды, щеглы и др.). Иногда они прилетают в города из леса ради локальных источников пищи и возможности укрыться от ветра. В городе можно встретить и перелетных птиц, которые по каким-то причинам не улетели на юг, им также не справиться без помощи человека.

"Если вы увидели замерзающую птицу, нужно определить ее вид: так вы поймете, действительно ли она не успела улететь или она просто не нашла еду и замерзает, — советует Филипп Тумасян. — Если это не перелетная птица, ее можно обогреть и выпустить обратно, надеясь, что она не попадет больше в такую ситуацию. Если это, например, зарянка или зяблик, которым положено было улетать на юг, то она не найдет насекомых в городе — ее надо подкармливать насекомыми специально. Вы можете взять на себя ответственность и оставить такую птицу у себя дома до весны, обеспечив ей уход и питание. Можно также обратиться в департамент природопользования, и они порекомендуют, что делать".