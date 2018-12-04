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Роскомнадзор заблокировал сайт интим-услуг с детьми

Информация о ресурсе передана в правоохранительные органы

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Роскомнадзор заблокировал сайт, который под видом интернет-магазина одежды предлагал детские интим-услуги, информация о ресурсе передана в правоохранительные органы.

Ранее пользователи социальных сетей Facebook и "ВКонтакте" опубликовали в нескольких сообществах скриншоты страниц с фотографиями детей 5-8 лет, размещенных на ресурсе. В описании фотографий речь шла не об одежде, а о моделях - мальчиках и девочках, а также почасовой оплате. Пользователи соцсетей сообщили о переданных жалобах в Генпрокуратуру и Роскомнадзор.

"В рамках работы по противодействию противоправной деятельности в интернете в Единый реестр запрещенной информации внесен сайт порнографической направленности", - говорится в сообщении ведомства.

Название сайта содержит аббревиатуру CP, обозначающую в даркнете (анонимном сегменте интернета) детское порно (childporno).

В Роскомнадзоре подчеркнули, что деятельность сайта "имеет признаки уголовного преступления", информация о ресурсе передана в правоохранительные органы. Ведомство также отслеживает и блокирует появление "зеркал" сайта.

Пользователям, в случае обнаружения подобных сайтов, предлагается обращаться на горячую линию Роскомнадзора через форму на сайте или на адрес zapret-info@rkn.gov.ru.

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