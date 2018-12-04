Каждый четвертый россиянин пробовал лечиться гомеопатией

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Четверть опрошенных россиян (25%) хоть раз в жизни проходили лечение гомеопатическими препаратами, при этом более 40% предпочитают исключительно медикаментозное лечение. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"С понятием "гомеопатический метод лечения", как показал последний опрос, знакомы три четверти россиян (74%), каждый четвертый (25%) применял его лично, 26% знают о подобной практике со слов родственников", - говорится в материалах ВЦИОМ.

По итогам приема врача, 40% опрошенных хотели бы получить рекомендации исключительно медикаментозного лечения, 37% предпочитают "оптимальное сочетание обычных и гомеопатических лекарств" и 5% высказались за лечение только гомеопатическими препаратами.

Во время болезни 80% россиян лечатся обычными лекарствами, 45% применяют народные средства, 23% пьют витамины, 7% прибегают к фитотерапии, используют гомеопатию 7%, ароматерапию - 6%.

"Относительно прошлого года вырос индекс воспринимаемой эффективности гомеопатического лечения с +7 до +17 пунктов", - отмечается в релизе ВЦИОМ.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 21-24 ноября 2018 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3%.