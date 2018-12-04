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Полиция Краснодара не стала возбуждать уголовное дело против рэпера Хаски

Конфликт был исчерпан благодаря кубанскому ресторатору, который выплатил компенсацию хозяйке поврежденного автомобиля

КРАСНОДАР, 4 декабря. /ТАСС/. Отдел Центрального округа УМВД по Краснодару вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении рэп-исполнителя Хаски (Дмитрия Кузнецова) в связи с отсутствием состава преступления, сообщил ТАСС адвокат исполнителя Алексей Аванесян.

Рэпера задержали 21 ноября в Краснодаре. Ему не удалось провести концерт в клубе, он собирался выступить прямо на улице, забравшись на крышу чужого автомобиля. Владелица обратилась с заявлением в правоохранительные органы, решался вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с умышленной порчей чужого имущества, ущерб хозяйке автомобиля компенсировал кубанский ресторатор Тахир Холикбердиев. 22 ноября суд назначил Кузнецову 12 суток ареста за мелкое хулиганство и трое суток за отказ пройти освидетельствование на употребление наркотиков, но 26 ноября адвокатам удалось добиться отмены решения суда, в этот же день Хаски отпустили из спецприемника.

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"В возбуждении уголовного дела справедливо было отказано, в том числе благодаря позиции владелицы автомобиля, которая вошла в положение артиста и просила не привлекать его к уголовной ответственности, а также благодаря своевременному участию кубанского ресторатора Тахира Холикбердиева, взявшего на себя компенсацию морального и материального вреда", - сообщил Аванесян.

Ранее сообщалось, что после инцидента в Краснодаре отменены шесть концертов Хаски в России. Его менеджер Андрей Орехов уточнял ТАСС, что ближайший концерт может состояться в Москве 12 декабря.

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РоссияКраснодарский край
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