Полиция Краснодара не стала возбуждать уголовное дело против рэпера Хаски

КРАСНОДАР, 4 декабря. /ТАСС/. Отдел Центрального округа УМВД по Краснодару вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении рэп-исполнителя Хаски (Дмитрия Кузнецова) в связи с отсутствием состава преступления, сообщил ТАСС адвокат исполнителя Алексей Аванесян.

Рэпера задержали 21 ноября в Краснодаре. Ему не удалось провести концерт в клубе, он собирался выступить прямо на улице, забравшись на крышу чужого автомобиля. Владелица обратилась с заявлением в правоохранительные органы, решался вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с умышленной порчей чужого имущества, ущерб хозяйке автомобиля компенсировал кубанский ресторатор Тахир Холикбердиев. 22 ноября суд назначил Кузнецову 12 суток ареста за мелкое хулиганство и трое суток за отказ пройти освидетельствование на употребление наркотиков, но 26 ноября адвокатам удалось добиться отмены решения суда, в этот же день Хаски отпустили из спецприемника.