Делегаты из трех стран обсудят в Мурманске IT-проекты по сохранению культуры Арктики

МУРМАНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Специалисты из регионов России, Финляндии и Норвегии обсудят на открывшейся во вторник международной конференции в Мурманске возможность сохранения культурного наследия арктических территорий с помощью современных компьютерных технологий. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, участниками встречи стали свыше 100 человек.

"В конференции "Культурное наследие Севера в цифре: создание, использование, продвижение" принимают участие около 100 специалистов и научных сотрудников библиотек, музеев, архивов, образовательных учреждений из Мурманской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Вологды, Сыктывкара, Салехарда, Екатеринбурга, Петрозаводска, а также из Финляндии и Норвегии", - говорится в сообщении.

В Мурманской области уже есть успешный опыт создания цифровых архивов и библиотек. В частности, итогом совместной работы специалистов культуры и образования, писателей, краеведов, духовных и общественных деятелей стало создание электронной библиотеки "Кольский Север".

Как сообщили ТАСС в областной научной библиотеке, еще одним масштабным достижением стало появление электронной коллекции "Мурман - край российский" - наиболее полного собрание цифровых документов о Мурманской области. В нее вошли более 70 источников - от выпусков старейшей региональной газеты "Полярная правда" от 30 мая 1938 года до трудов крупнейших историков-краеведов региона.

Конференция продлится два дня. Участникам предстоит ознакомиться с наиболее значимыми онлайн-проектами по сохранению и популяризации традиций и культуры коренных народов Севера, электронными краеведческими проектами региональных и муниципальных библиотек, межрегиональными и международными проектами по созданию цифровых коллекций, обсудить технологии продвижения электронных краеведческих ресурсов.