В Мурманской области разработают проект атласа территорий для киносъемок

МУРМАНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Проект по созданию атласа территорий Мурманской области, наиболее интересных для съемок кинофильмов, стартовал в Мурманской области. Как рассказала корреспонденту ТАСС директор международного кинофестиваля "Северный характер", это станет продолжением проекта "Место съемок - Мурманская область", в рамках которого в конце ноября кинематографисты из разных регионов России побывали в туре по самым красивым местам Кольского полуострова.

"Мы будем разрабатывать проект по созданию базы территорий, наиболее привлекательных с точки зрения киносъемок", - сказала Солдатова.

Как планируется, такой атлас должен содержать подробные описания различных территорий. Еще одной важной составляющей могут стать информационная база по местным актерам, чтобы их можно было приглашать на съемки. По словам Светланы Солдатовой, главным вопросом создания подобного атласа на сегодня является привлечение средств на проект.

Кинематографический тур по территории региона в этом году состоялся впервые благодаря полученному организаторами фестиваля "Северный характер" президентскому гранту. Его участниками стали 25 представителей кинокомпаний России, они посетили Мурманск, Кировск и Териберку, где увидели достопримечательности областного центра, горы Хибины и побережье Баренцева моря.

Несколько участников уже выразили желание снимать ленты на Кольском полуострове. Преимуществами Кольского полуострова кинематографисты назвали его близость к центральной части страны, а также разнообразие ландшафтов, которые позволяют воспроизвести в кино самые разные территории мира - от Аляски до южных пустынь.

Международный кинофестиваль "Северный Характер" проходит в Мурманской области с 2008 года, его организует телекомпания ТВ-21 при поддержке правительства Мурманской области и компании "Норникель". За это время он стал визитной карточкой региона, путевкой в мир кинематографа для многих начинающих авторов и местом встреч профессионалов. В программе фестиваля - мастер-классы, дискуссии, творческие встречи со зрителями, культурная программа. В это году в фестивале приняли участие более 170 лент режиссеров из десятка стран.