Природный заказник "Малодубненский" появится в Орехово-Зуеве

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Минэкологии планирует создать государственный природный заказник областного значения "Малодубненский" площадью 664 га путем объединения трех особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Орехово-Зуеве до конца первого квартала 2019 года. Объединение связано с постоянно возрастающей антропогенной нагрузкой на экосистемы региона, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.

"Минэкологии планирует объединить три орехово-зуевских заказника "Сосняки в кв. 89 и 98 Северного лесничества", "Сосняки в кв. 90, 91, 99, 100 Северного лесничества" и "Сосняки в кв. 1 и 2 Городищенского лесничества" в один, который после реорганизации будет называться: государственный природный заказник областного значения "Малодубненский". Постановление о реорганизации будет принято в первом квартале 2019 года одновременно с присвоением кадастрового номера ООПТ площадью 664 гектара. Это продиктовано постоянно возрастающей антропогенной нагрузкой, которая наносит ущерб экосистемам", - говорится в сообщении.

Кроме того, территория истринского природного заказника "Полевщинский лес", на территории которого растут растения семи видов, занесенных в красную книгу, будет увеличена с 973 до 1546 гектаров.