Уровень заболеваемости ОРВИ превысил эпидпорог во Владимире и Брянской области

ТАСС, 4 декабря. Эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ превышен в Брянской области и во Владимире. В нескольких учебных заведениях Ивановской, Липецкой областей из-за вспышек инфекции и случаев пневмонии приостановлены занятия, сообщили региональные управления Роспотребнадзора.

В Брянской области с 26 ноября по 2 декабря специалисты зафиксировали превышения эпидпорога по ОРВИ на 11,3%. За медпомощью в этот период обратились более 6 тыс. человек. "Эпидемические пороги превышены во всех возрастных группах, кроме детей до двух лет", - говорится в сообщении управления ведомства. Наиболее значительный рост заболеваемости отмечается среди детей в возрасте от семи до 14 лет.

В Брянске превышение эпидпорога зафиксировано на уровне 7,2%. Во Владимире уровень заболеваемости выше эпидпорога на 15,8%, по региону - ниже пороговых значений на 2,6%. Единичные случаи заболевания аденовирусами и парагриппом в этот период также выявлены в Рязанской области, где в целом уровень заболеваемости ниже эпидпорога.

Рост заболеваемости ОРВИ на 12% процентов с 26 ноября по 2 декабря отмечен в Липецкой области, где зарегистрировано более 5,9 тыс. обращений к врачам. Среди заболевших большая часть - дети (73,5%). "Из-за роста числа школьников, болеющих ОРВИ, а также из-за единичных случаев пневмонии приостановлены занятия в двух классах двух школ Грязинского района, полностью занятия отменены в одной школе и в одном детском саду Становлянского района, а также в трех малокомплектных детских садах Измалковского, Лебедянского районов", - сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Частично приостановлен учебный процесс в одном классе школы города Юрьевец и одной дошкольной группе Южского района Ивановской области. При этом, по данным управления ведомства в регионе, уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 6,72%.

В Воронежской, Курской, Тульской, Тверской, Смоленской, Ярославской областях ситуация с заболеваемостью остается стабильной, эпидпорог не превышен, отметили в региональных управлениях ведомства.