Глава МВД поручил проверить информацию о краже 2 млн рублей у ветерана в Петербурге

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев дал указание проверить информацию, размещенную в СМИ, о мошенничестве в отношении ветерана Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге, у которого похитили около 2 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, во время мониторинга СМИ сотрудниками МВД была обнаружена публикация о мошенничестве в отношении ветерана Великой Отечественной войны и его жены, проживающих в Санкт-Петербурге.

В статье сообщается, что в квартиру пожилых супругов пришли представители несуществующей страховой организации, которые предложили приобрести электронную медицинскую технику для диагностики заболеваний и похитили крупную сумму денег. Затем под предлогом обмена денег на купюры нового образца они завладели оставшимися сбережениями пенсионеров.

"Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев дал указание руководству ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области незамедлительно проверить сведения, изложенные в материале СМИ. При подтверждении информации в кратчайшие сроки принять решение о возбуждении уголовного дела, установить лиц, причастных к совершению преступления, и провести необходимые мероприятия, направленные на их задержание", - сказала Волк.