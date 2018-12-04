В зоопарке Копенгагена впервые за 20 лет родились белые медвежата

СТОКГОЛЬМ, 4 декабря. /ТАСС/. После 20-летнего перерыва в Копенгагенском зоопарке появились на свет два белых медвежонка. Один вскоре после рождения умер, второй чувствует себя хорошо, сообщило шведское агентство ТТ.

В этом зоопарке белых медвежат не рождалось с 1996 года. "Для нас это большое событие. Однако радоваться пока рано, поскольку первые 2-3 недели являются критическими, и это подтвердилось в отношении одного из медвежат", - рассказал начальник научно-исследовательского отдела зоосада Бенгт Холст. Сейчас главная задача, по его словам, состоит в том, чтобы обеспечить детенышу максимальный покой, поскольку даже малейший раздражитель может стать для него критичным. По статистике, в первый месяц более половины новорожденных как правило погибают.

Белые медведи в целом неприхотливы к условиям содержания в неволе и неплохо переносят жизнь в зоопарках. В настоящее время более чем в 150 зоопарках мира, в том числе и в теплых странах, живет несколько сотен этих животных.

Белый медведь является самым крупным сухопутным хищником на планете. Он типичный представитель арктической фауны: населяет область плавучих льдов и побережья Северного Ледовитого океана. Сейчас в мире, по оценкам специалистов, насчитывается от 22 до 31 тыс. животных. Уже к 2050 году, по их мнению, популяция этого вида может сократиться на 30%.