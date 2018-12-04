Погода в Москве 5 декабря объявлена потенциально опасной из-за гололедицы

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 5 декабря из-за гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

"Степень интенсивности погодных явлений: желтый [уровень] - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, температура в Москве в среду будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса, возможны небольшие осадки.

Автомобилистов предупредили об опасности на дорогах, из-за гололеда возможен рост пробок и числа ДТП, сообщается в аккаунте столичного Центра организации дорожного движения в Twitter.

"Завтра обещают гололед - метеорологи объявили желтый уровень погодной опасности. Уже с утра будет скользко, много ДТП и плотных пробок. На работу лучше на метро или, если очень надо на машине, аккуратно и небыстро", - говорится в сообщении.

Ранее Гидрометцентр сообщал, что во вторник в Московском регионе ожидается южный ветер 6-11 м/с, в ночные часы его скорость не превысит 10 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.