В Кирове потерялась цирковая собака дрессировщицы Екатерины Запашной

КИРОВ, 4 декабря. /ТАСС/. Собака породы лайка самоед по кличке Ангел дрессировщицы Екатерины Запашной потерялась в Кирове во время гастролей, пса разыскивают почти сутки, рассказал во вторник ТАСС директор кировского цирка Олег Рыбкин.
Ранее дрессировщица Екатерина Запашная сообщила в своем аккаунте в соцсети Instagram, что в Кирове потерялся самоед белоснежного окраса, он убежал в сторону вокзала. Артистка попросила подписчиков помочь найти собаку.
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Ангел до сих пор не найдёт! Прошу вас! Репосты! Больше репостов! Это единственный шанс его найти! Времени мало! Машины отправляются сегодня! Помогите найти! Пожалуйста, подключитесь паблики, Группы кировские! Спросите у знакомых! Очень прошу вас! Киров, вы моя единственная надежда! #киров #вятка #кировонлайн #inkirov #kirov #vyatka #kirovonline #samoyed #самоедкиров #потеряласьсобака #репост #помогите
"Потерялась собачка, лайка самоед белого окраса по кличке Ангел, вчера вечером во время прогулки, мы в поиске артиста", - сказал Олег Рыбкин.
Рыбкин пояснил, что собака является артистом компании "Росгосцирк", Екатерина Запашная выступала с Ангелом в Кирове в составе шоу Гии Эрадзе с 27 октября по 2 декабря. Сейчас артистка уехала в Москву, уточнил собеседник.