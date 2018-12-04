В Кирове потерялась цирковая собака дрессировщицы Екатерины Запашной

Ранее дрессировщица Екатерина Запашная сообщила в своем аккаунте в соцсети Instagram, что в Кирове потерялся самоед белоснежного окраса, он убежал в сторону вокзала. Артистка попросила подписчиков помочь найти собаку.

КИРОВ, 4 декабря. /ТАСС/. Собака породы лайка самоед по кличке Ангел дрессировщицы Екатерины Запашной потерялась в Кирове во время гастролей, пса разыскивают почти сутки, рассказал во вторник ТАСС директор кировского цирка Олег Рыбкин.

"Потерялась собачка, лайка самоед белого окраса по кличке Ангел, вчера вечером во время прогулки, мы в поиске артиста", - сказал Олег Рыбкин.

Рыбкин пояснил, что собака является артистом компании "Росгосцирк", Екатерина Запашная выступала с Ангелом в Кирове в составе шоу Гии Эрадзе с 27 октября по 2 декабря. Сейчас артистка уехала в Москву, уточнил собеседник.