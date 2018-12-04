Полиция Украины изъяла в епархиях УПЦ флешки "с колядками"

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов завершили обыски в восьми епархиях канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Житомирской области, а также киевской типографии, во время которых были изъяты флеш-накопители информации, компьютерная техника и печатные издания. Об этом сообщила во вторник глава отдела коммуникации главного управления Национальной полиции в Житомирской области Алла Ващенко.

"Изъято значительное количество электронных носителей информации: флеш-накопители, компьютеры, а также печатная литература", - цитирует ее информагентство УНН. По ее словам, обыски происходили на основании судебного решения в рамках дела по статье "нарушение равноправия граждан по признакам расовой, национальной принадлежности или религиозных или других признаков".

В свою очередь представители церкви отрицают, что они причастны к изготовлению и распространению каких-либо материалов, которые могут разжигать вражду на религиозной основе. В комментарии УНН архиерейский наместник Кресто-Воздвиженского храма Житомира Сергей Грицаюк подчеркнул, что на изъятых накопителях находятся "колядки и церковные концерты".

"Мы никогда никого ни к чему не призывали. Почему это связано именно с нашей епархией, до этих пор мне непонятно. У нас есть конституция, у нас есть свобода слова, у нас есть свободное вероисповедание веры Христовой, веры православной", - заявил митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим.

Он выразил недоумение в связи с этими действиями правоохранителей. "Я не знаю, чьи это приказы выполняются и зачем сегодня, если мы хотим найти пути единения, пути налаживания отношений в межконфессионной нашей жизни".

В последнее время на Украине участились случаи давления правоохранительных органов на представителей УПЦ. По словам наместника Свято-Успенской Почаевской Лавры митрополита Почаевского Владимира, особенно явно давление со стороны украинской власти представители УПЦ ощутили после запланированной на 13 ноября и несостоявшейся встречи с президентом Украины Петром Порошенко. В тот день Синод УПЦ выступил против присоединения к процессам предоставления автокефалии церкви на Украине и заявил о разрыве евхаристического общения с Вселенским патриархатом.

Председатель юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов сообщил во вторник, что давление представителей правоохранительных органов на священнослужителей канонической церкви и проведение обысков является попыткой принудить их к участию в так называемом "объединительном соборе" и церковь будет оспаривать все надуманные обвинения. Священнослужитель подчеркнул, что, пытаясь обвинить духовенство в разжигании межрелигиозной розни, власти страны сами дестабилизируют обстановку на Украине.

Создание автокефальной церкви

Начиная с 1991 года украинские власти неоднократно предпринимали попытки по созданию автокефальной поместной православной церкви, независимой от Московского патриархата. В апреле 2018 года Петр Порошенко написал личное письмо патриарху Варфоломею I с просьбой предоставить автокефалию "объединенной" православной юрисдикции на Украине.

Константинопольский патриархат на заседании синода 9-11 октября объявил, что приступает к процессу предоставления автокефалии церкви Украины. Он отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении ставропигии в Киеве (статуса подчинения непосредственно Константинопольскому патриарху). Также было принято решение снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине - Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви. В ответ на эти действия синод Русской православной церкви 15 октября принял решение о невозможности дальнейшего совместного служения литургий (евхаристического общения) с Константинополем.

13 ноября в Киево-Печерской лавре прошел собор епископата канонической Украинской православной церкви. По его итогам было объявлено, что синод признал недействительными решения Константинополя по Украине и заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. В Украинской православной церкви также выступили против присоединения к процессам предоставления автокефалии церкви на Украине и смены своего названия.