МЧС распространило экстренное предупреждение о гололеде и мокром снеге в Москве

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Гололед и налипание мокрого снега на деревья и провода ожидаются в ближайший час в Москве с сохранением в ночные часы 5 декабря, сообщили во вторник в столичном главке МЧС РФ.

"По информации Росгидромета, в ближайший час с сохранением ночью 5 декабря в Москве ожидаются гололед, налипание мокрого снега на деревья и провода", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Спасатели призывают водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.