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Forbes назвал Ангелу Меркель самой влиятельной женщиной мира - 2018

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заняла 49-ю строчку рейтинга
Канцлер Германии Ангела Меркель Joerg Carstensen/dpa via AP
Канцлер Германии Ангела Меркель
© Joerg Carstensen/dpa via AP

ТАСС, 4 декабря. Канцлер Германии Ангела Меркель заняла первое место в рейтинге самых влиятельных женщин мира, составленном американским журналом Forbes. Об этом сообщается во вторник в электронной версии журнала.

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Всего в рейтинге журнала представлено сто имен. Меркель занимает первую строчку рейтинга в восьмой раз подряд, всего германский канцлер удостаивалась этого звания 13 раз. Второе место досталось британскому премьер-министру Терезе Мэй, третью строчку заняла директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард. Президент автомобильной корпорации General Motors Мэри Барра оказалась на четвертом месте. Пятерку самых влиятельных женщин замыкает глава американской финансовой корпорации Fidelity Investments Абигейл Джонсон.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина оказалась на 49-м месте рейтинга Forbes, сразу за ней следует американская певица Бейонсе.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияРоссияЛагард, КристинМэй, Тереза
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