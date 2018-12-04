Клиническое применение бионического протеза глаза могут одобрить после 5 пробных операций

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Росздравнадзор может выдать разрешение на проведение бионического протезирования глаза после того, как будет проведено пять экспериментальных операций. Сейчас протез установили уже двум пациентам, сообщил ТАСС глава Научно-клинического центра отоларингологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), главный внештатный отоларинголог Минздрава РФ Николай Дайхес.

Бионический протез представляет собой высокотехнологичный комплекс, состоящий из очков с миниатюрной видеокамерой, блока обработки видеосигнала и электростимулятора - ретинального импланта с 60 электродами. Сейчас специалистам требуется получить разрешение от ведомства на каждое применение медизделия.

"Мы должны в соответствии с законодательством сделать пять операций для того, чтобы Росздравнадзор официально разрешил [клиническое применение]. <…> Как только это будет разрешено, значит, сразу это пойдет в высокотехнологичную медицинскую помощь", - сказал Дайхес.

Специалисты Научно-клинического центра отоларингологии ФМБА провели в 2018 году две таких операции, третья должна состояться в ближайшее время. До тех пор, пока не будет получено разрешение Росздравнадзора, средства из бюджета на такие операции выделить невозможно. Ранее их профинансировал Фонд поддержки слепоглухих "Со-единение".

Пока операции проводят только слепоглухим пациентам. Как пояснил ТАСС руководитель отдела офтальмологии центра Христо Тахчиди, существует техническая возможность делать операции: врачи подготовлены, есть желающие установить бионический протез.

По данным фонда, в РФ зарегистрировано более 40 тыс. человек, теряющих зрение из-за проблем с сетчаткой.