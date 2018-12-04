В ФАС не видят смысла в надписи "Алкоголь убивает" на этикетках

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает нецелесообразным наносить на этикетки бутылок с алкоголем предупреждающую надпись "Алкоголь убивает", сообщает ведомство.

"ФАС России считает нецелесообразным наносить на этикетки бутылок надпись: "Алкоголь убивает", - говорится в сообщении, размещенном ведомством в связи с публикацией в СМИ информации о положительной позиции ФАС по этому вопросу.

В отзыве на законопроект, предусматривающий введение дополнительных ограничений на розничную продажу алкогольной продукции, антимонопольный орган указал, что "введение единообразного порядка нанесения информации о вреде алкогольной продукции не окажет дополнительной нагрузки на производителей алкогольной продукции и приведет к унификации сведений, размещаемых на этикетках такой продукции, вместе с тем дополнение текстовых сообщений рисунками (в том числе пиктограммами), демонстрирующими возможные последствия злоупотребления алкогольной продукции, является избыточным".

Ранее газета "Известия" сообщила, что ФАС поддержала предложение о введении единого образца надписи о вреде алкоголя на этикетках, но сочла чрезмерным размещение на бутылках картинок, изображающих последствия его употребления. В частности, газета писала, что в антимонопольной службе поддержали введение единого образца предупреждающий надписи "Алкоголь убивает", при этом требование снабжать бутылки изображением ФАС сочла чрезмерным.