Андрея Битова похоронят на Шуваловском кладбище в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Российский писатель Андрей Битов, скончавшийся в понедельник, будет похоронен на Шуваловском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщила внучка писателя Полина Баженова.

"В пятницу в 12:00 мск в Центральном доме литераторов прощание, которое продлится в течение двух часов. В 15:00 мск пройдет отпевание в храме Покрова Богородицы на Нижней Красносельской. Затем состоится кремация, прах будет перевезен в Петербург и захоронен на Шуваловском кладбище рядом со его отцом и матерью", - сказала Баженова ТАСС.

Свои соболезнования в связи с кончиной писателя выразил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. "Ушел из жизни выдающийся русский писатель, один из самых ярких представителей интеллектуальной прозы. Прозаические шедевры Андрея Битова отличаются безупречным стилем и глубиной мысли, его произведения написаны прекрасным слогом, языком настоящего мастера слова. Андрея Георгиевича с полным основанием можно называть ленинградцем-петербуржцем - он родился на берегах Невы, окончил Горный институт, с Северной столицей связан его главный роман "Пушкинский дом", - приводит слова Беглова пресс-служба городского правительства.

Андрей Битов считается одним из основателей русского постмодернизма в литературе. Наиболее известными произведениями писателя являются романы "Пушкинский дом", "Улетающий Монахов", трилогия "Оглашенные", сборники стихов "Дерево", "В четверг после дождя". Также он является автором сценариев к фильмам "В четверг и больше никогда", "Закрытие сезона", "Три дня и два года". Сочинения Битова переведены на многие языки мира, в том числе на английский, немецкий, французский, норвежский и другие.

Также Андрей Битов явился одним из основателей Русского ПЕН-центра - творческого объединения писателей, поэтов и журналистов. Писатель был почетным членом Российской академии художеств, председателем совета Новой Пушкинской премии, членом жюри национальной литературной премии "Большая книга".

Шуваловское кладбище является одним из старейших некрополей Петербурга, оно основано в XVIII веке как приходской погост для жителей близлежащих поселков. Название происходит от графа Шувалова - владельца этих земель.