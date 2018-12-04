Как в Москве изменятся тарифы на парковку

В Москве с 15 декабря заработают новые правила пользования платными парковками и обновленные тарифы. Впрочем, они коснутся не всех районов столицы — только улиц внутри Садового кольца и нескольких точек у Третьего транспортного кольца (ТТК). ТАСС рассказывает, где придется заплатить больше и на сколько.
Почему поменяли тарифы?
Как объяснили в столичном департаменте транспорта, изменения разработаны исходя из трафика на основе рекомендаций экспертов.
Так, сейчас 25% загруженности парковок создают машины, припаркованные без оплаты в течение 15 бесплатных минут. Это создает дополнительный трафик, из-за чего страдают другие водители, которые не могут найти парковку. Так что с 15 декабря время бесплатной парковки составит 5 минут.
После изменений власти рассчитывают освободить 15–20% парковочных мест в центре Москвы.
Какие изменения будут внутри Садового кольца?
Стоимость парковки меняется только днем — с 8:00 до 21:00. Ночной тариф останется неизменным — 60 рублей в час.
- На улицах между Садовым и Бульварным кольцом минимальная цена составит 80 рублей в час.
- Парковка с дифференцированным тарифом — 50 рублей за первые 30 минут, затем 150 рублей в час — на более загруженных улицах Садового кольца.
Что поменяется внутри Бульварного кольца?
На улицах внутри Бульварного кольца парковка будет стоить 100 и 200 рублей в час.
Где установят максимальный тариф?
Самую высокую стоимость парковки — 380 рублей в час в дневное время — установят только на 1,9% московских улиц: возле Москва-Сити, Тверской, Арбата, Патриарших прудов, а также на Петровке, Неглинной, в Романове переулке и др.
В остальное время парковка в этой зоне будет стоить 200 рублей в час. Кроме того, в воскресенье она станет платной.
Для резидентов, то есть местных жителей, ничего не изменится. Резидентное разрешение дает право на бесплатную стоянку в местах платной городской парковки в районе проживания с 20:00 до 8:00. А чтобы парковаться в остальное время нужно заплатить от 3 тыс. до 9 тыс. рублей в зависимости от выбранного срока.
Сколько будет стоить парковка в других районах Москвы?
Между Садовым кольцом и ТТК, а также за ним, стоимость парковки останется прежней — 40 и 60 рублей в час.
Появится ли больше парковок в центре?
Для жителей центральных районов столицы (резидентов) действительно организуют 76 дополнительных мест, доступных только для них.
Они появятся на улицах Садовническая, Чаянова, Сергея Радонежского, Богословский и Приютинский переулки.
Будут ли еще какие-то нововведения?
Водителям, которые не нарушают правила парковки, в мобильном приложении предоставят такие функции, как возможность продления парковочной сессии после ее завершения, замена неверного номера автомобиля или парковочной зоны до 23:59 текущего дня.