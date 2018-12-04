{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Росприроднадзор начал проверку после утечки нефтепродукта в Оренбургской области

На месте происшествия работает оперативная группа ведомства

ОРЕНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Управление Росприроднадзора по Оренбургской области проводит проверку по факту утечки нефтепродукта на территории научно-инновационного предприятия "Технология", сообщил во вторник ТАСС представитель ведомства.

"Наша оперативная группа выехала, работает на месте, проводится проверка. Пока никакой информации нет", - сказал собеседник.

По предварительным данным регионального управления МЧС, в 13:10 мск поступило сообщение об утечке нефтепродукта на 26-м км трассы Оренбург - Самара на территории, принадлежащей научно-инновационному предприятию "Технология". Оперативные группы на месте выяснили, что произошла утечка темной жидкости, по предварительной информации, это нефтепродукт с подземного трубопровода диаметром в 100 мм, его принадлежность устанавливается.

По состоянию на 14:07 мск зафиксировано кратковременное превышение предельно допустимых концентраций по сероводороду (ПДК) в 50 раз, к 15:00 мск на стационарном посту села Бродецкое превышения ПДК уже не было. Жалоб от населения не поступало, уточнили в ведомстве.

На месте работают все оперативные службы и представители администрации, всего 43 человека и 13 единиц техники.

Теги
РоссияОренбургская область
Совет Минтруда намерен в 2019 году обсудить взаимодействие властей регионов с волонтерами
Глава ведомства Максим Топилин отметил, что министерство уже начало прорабатывать вопрос взаимодействия соцучреждений и волонтерского движения в регионах России
Читать полностью