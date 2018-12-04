Росприроднадзор начал проверку после утечки нефтепродукта в Оренбургской области

Совет Минтруда намерен в 2019 году обсудить взаимодействие властей регионов с волонтерами

Глава ведомства Максим Топилин отметил, что министерство уже начало прорабатывать вопрос взаимодействия соцучреждений и волонтерского движения в регионах России

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