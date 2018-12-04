Волонтеры убрали в 2017 году 11 тыс. свалок

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Добровольцы, занимающиеся защитой природы, в 2017 году ликвидировали в России более 11 тыс. незаконных свалок. Об этом сообщил во вторник специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на Международном форуме добровольцев, который проходит в Москве.

"С помощью добровольцев в последний год убрано свыше 11 тыс. нелегальных свалок - это очень впечатляющая цифра. Много делается на особо охраняемых природных территориях: волонтеры убирают следы прошлой хозяйственной деятельности, придают заповедникам первозданный вид", - сказал Иванов. Он особо выделил работу добровольцев в Арктике и на Байкале.

В свою очередь руководитель Росзаповедцентра Минприроды России Андрей Барышников отметил, что добровольцы на охраняемых территориях помогают вести научные исследования, тушить лесные пожары, вести просветительскую работу с посетителями.

"За 2018 год на особо охраняемых природных территориях России было проведено около 2 тыс. акций с участием более 50 тыс. волонтеров", - отметил Барышников. Он также сообщил о запуске портала по экологическому волонтерству на этих территориях. На ресурсе будет собрана вся информация о проектах и мероприятиях, посвященных охране природы, уточнил Барышников.

Международный форум добровольцев проходит в Москве 2-5 декабря, он приурочен к международному и национальному Дню волонтера, отмечаемому 5 декабря. В мероприятии принимают участие более 15 тыс. человек. Текущий год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом добровольца (волонтера).