Врачи отмечают положительную динамику в состоянии академика Алферова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Академик, нобелевский лауреат, ректор Академического университета Жорес Алферов, ранее госпитализированный с гипертонической болезнью, принимает в больнице посетителей. Динамику его состояния врачи оценивают как положительную, рассказал ТАСС заместитель первого проректора Академического университета Олег Чакчир.

"Динамика положительная, сегодня Жорес Иванович принимал посетителей, в частности, свою супругу, вчера меня и сына", - рассказал Чакчир ТАСС.

О госпитализации 88-летнего ученого стало известно на прошлой неделе. Сообщалось о том, что он был доставлен в одну из столичных клиник в связи с ухудшением состояния здоровья.

Жорес Алферов - член многих иностранных академий, председатель президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН, депутат Государственный думы, почетный гражданин Санкт-Петербурга. Алферов - единственный из здравствующих отечественных лауреатов Нобелевской премии, которой он был удостоен в 2000 году за исследования в области полупроводниковых гетероструктур.