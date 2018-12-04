СМИ: турецкий суд предписал задержанному иранцу сравнить Библию и Коран

АНКАРА, 4 декабря. /ТАСС/. Иранский нелегальный мигрант, арестованный 25 ноября в аэропорту Стамбула, должен будет доказать властям Турции факт своего отречения от ислама и перехода в христианство.

Как сообщила газета Hurriyet Daily News, суд предписал 19-летнему иранцу Али Карими подготовить доклады о сходствах Библии и Корана.

Карими был задержан пограничниками в аэропорту имени Сабихи Гекчен, когда пытался по поддельным документам сесть на самолет в Испанию, где проживает его брат и где он собирался просить убежища. В Турцию он попал через грузинскую границу.

Карими сообщил полицейским, что бежал из Ирана из-за того, что принял христианство и опасался негативных последствий со стороны властей. По иранским законам, гражданину, родившемуся мусульманином, может грозить смертная казнь за переход в другую религию. "Я стал протестантом с помощью одного иранца по имени Риза. Перешедшие в другую конфессию считаются вероотступниками в Иране, так что я бежал с родины, опасаясь смерти", - рассказал Карими.

Эту же версию иранец рассказал и на слушаниях. Суд постановил заменить Карими арест на освобождение под судебный контроль. При этом суд обязал обвиняемого изучить Коран и Библию и представить несколько докладов о сходстве двух религий. Между тем, как отмечает газета, на первый же после слушания плановый визит иранец не явился. Теперь суд может пересмотреть решение и возобновить прежнюю меру пресечения - арест.