В некоторых регионах РФ состоится второй тур конкурса "Великие имена России"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ проведет второй тур конкурса "Великие имена России" по присвоению аэропортам РФ имен великих людей. Об этом заявил во вторник секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев в эфире телеканала "Россия-1" .

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"Выдохнуть нельзя потому что, во-первых, будет второй тур: в нескольких городах одно и то же имя победило (например Петр I, Михаил Лермонтов). Во-вторых, есть спорные моменты, нам придется в них разбираться", - сказал Фадеев.

Ранее в ОП заявляли, что в случае необходимости второй тур пройдет с 5 по 14 декабря, голосование будет проводиться только онлайн - на сайте великиеимена.рф и в социальных сетях. Для формирования обновленных шорт-листов городам-участникам добавят по одному имени (следующему за финалистами) из отчета ВЦИОМ.

По данным официального портала конкурса, к примеру, именем поэта Михаила Лермонтова граждане РФ хотят назвать аэропорты Пензы и Минеральных Вод, а на имя Петра I претендуют аэропорты Воронежа и Санкт-Петербурга.

Проект по присвоению аэропортам РФ имен великих людей проходил с 11 октября по 30 ноября. Инициаторы проекта - Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское военно-историческое общество.