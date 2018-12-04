Рок-группа Whitesnake выступит в Петербурге и Москве

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Британо-американская рок-группа Whitesnake и ее основатель и бессменный лидер Дэвид Кавердейл в 2019 году выступят в Санкт-Петербурге и Москве в рамках мирового тура Flesh & Blood к 40-летию коллектива. Об этом сообщили в пресс-службах организаторов гастролей, агентств NCA и T.C.I.

Сначала хард-рокеры дадут концерт в Петербурге - 15 июля в БКЗ "Октябрьский", а затем в московском "Крокус Сити Холле" 17 июля.

"Мы действительно взволнованы и с нетерпением ждем возможности сыграть перед российскими поклонниками, а также вместе с ними отпраздновать 40-летний юбилей Whitesnake, - процитировали организаторы Кавердейла. - Для меня огромная честь гастролировать по этому невероятному миру на протяжении 40 лет и проживать незабываемые моменты вместе с миллионами людей. Я рад, что вы все присоединились ко мне в этом удивительном путешествии. Спасибо, что вы остаетесь со мной в течение четырех десятилетий".

Вместе с Кавердейлом на гастроли отправятся гитаристы Реб Бич и Джоэль Хекстра, басист Майкл Девин, барабанщик Томми Олдридж и клавишник Мишель Луппи. Названием туру послужит 16-ая по счету студийная пластинка, релиз которой намечен на 2019 год.

Мировая слава пришла к Кавердейлу в составе группы Deep Purple. После распада коллектива в 1976 году певец сделал несколько сольных записей, а в 1977 году решил собрать официально новую команду - Whitesnake. В 1990-е годы группа функционировала с перерывами в несколько лет. Об официальном воссоединении было объявлено в 2002 году.