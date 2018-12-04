В Австралии нашли поссума-альбиноса. В соцсетях его сразу прозвали Пикачу

Именно такое прозвище австралийцы и дали редкому поссуму.

СИДНЕЙ, 4 декабря. /ТАСС/. В Австралии нашли поссума, шерсть которого из-за редкой генетической мутации имеет не серый или коричневый оттенок, а золотистый. После публикаций фотогафий животного, пользователи соцсетей отметили его сходство с персонажем игр и мультсериала о покемонах Пикачу.

Зоологи объяснили, что он относится к виду "лисий кузу" или "щёткохвост". Длина тела этих животных составляет от 32 до 58 сантиметров, а хвоста от 24 до 40 сантиметров, причем самцы бывают намного крупнее самок. Другими особенностями "листовидных поссумов" являются длинные уши и узкая морда. Они обитают на деревьях, ведут ночной образ жизни, питаются листьями, ягодами, фруктами.

Обычно детеныши живут с матерью до девяти месяцев. Ученые, взявшиеся опекать "Пикачу", считают, что найденная шестимесячная самка поссума скорее всего упала со спины матери.

Специалисты решили пока не выпускать животное в дикую природу в интересах его же безопасности - чрезмерно яркий окрас делает поссума легкой добычей для хищников - особенно ночных сов.