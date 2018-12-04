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Московские хирурги спасли мужчине руку после укуса паука

Врачи провели экстренную операцию по удалению омертвевших тканей кисти

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Хирурги городской клинической больницы №4 департамента здравоохранения Москвы спасли мужчину, который получил укус паука, доставая из пакета сушеный инжир. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента.

"Серьезные симптомы появились спустя несколько дней после укуса: у пациента была очень высокая температура, правая кисть и предплечье сильно опухли, наблюдался некроз тканей. Сначала мужчина обратился за помощью в частную клинику, где ему очистили рану от гноя и омертвевших тканей и отпустили домой. К сожалению, ситуация стала только ухудшаться и мужчина вызвал скорую помощь", - сказал собеседник агентства.

Сразу после поступления в больницу пациента направили на экстренную операцию, в ходе вмешательства были удалены все омертвевшие ткани кисти. После этого пациенту назначили антибактериальную терапию, физиотерапевтическое лечение.

В настоящее время отек пострадавшей руки значительно уменьшился, наблюдается положительная динамика. Врачи отметили, что мужчине очень повезло - яд некоторых пауков может быть для человека смертельным.

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