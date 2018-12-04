Омбудсмен: украинские моряки в "Матросской тишине" получают всю необходимую медпомощь

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Условия содержания в "Матросской тишине" украинских моряков, арестованных за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе, "абсолютно нормальные", задержанные получают необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева после посещения следственного изолятора.

"В "Матросской тишине" побывала. Встреча прошла нормально, посетила всех троих ребят, мальчишки совсем. Условия содержания у них абсолютно нормальные. Медицинская помощь им оказывается в полном объеме. При поступлении всем была представлена возможность переговорить со своими родными на Украине, единственная просьба, с которой они ко мне обратились, - это дать вторую возможность", - сказала она.

Омбудсмен отметила, что моряки интересовались, ведется ли на Украине работа по их возвращению.

По словам Потяевой, у двух из трех содержащихся в "Матросской тишине" украинских моряков несерьезные ранения рук, они принимают антибиотики, им делают перевязки, и при необходимости дают обезболивающие. Еще у одного - ранения обеих ног, ему сложно передвигаться.

"Прогноз - что в полном объеме его ранения заживут, и все будет нормально. Ему предоставлены костыли как средство реабилитации. И он находится в камере, на которой есть табличка "Для инвалидов", в медицинском блоке, там помещение больше, и есть поручни, приспособления для передвижения", - добавила она.

Условия содержания в "Матросской тишине"

Как сообщила омбудсмен, в камерах, где содержатся моряки, чисто, на питание и содержание у задержанных жалоб нет, а соседями моряков стали люди, впервые привлеченные к ответственности. Кроме того, украинцы обеспечены теплой одеждой, им ежедневно предоставляются прогулки. Двое молодых людей выходят на прогулки, третий пока не пользуется этой возможностью, так как находится в подавленном состоянии.

Потяева отметила, что аппарат уполномоченного планирует обратиться к следователю с просьбой о предоставлении задержанным еще одного контакта с родственниками.

"Наши подследственные могут пользоваться своими карточками, заказывать по интернету дополнительную еду или какие-то товары. Им всем предложили открыть счета, их открывают прямо в "Матросской Тишине". Но для этого кто-то должен им на карточку положить средства. Так что есть предмет, чтобы обратиться насчет разговора с родственниками", - сказала она.

Омбудсмен добавила, что во вторник также встретится с задержанными украинскими моряками в "Лефортово".

В воскресенье, 25 ноября, три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело. Задержанные в ходе инцидента 24 гражданина Украины арестованы до 25 января. Им предъявлено обвинение по части 3 статьи 322 УК РФ "Незаконное пересечение государственной границы РФ", которая предполагает до 6 лет лишения свободы.