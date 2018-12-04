Губернатор Ленобласти предложил создать единую с Петербургом схему обращения с отходами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предлагает создать единую с Санкт-Петербургом схему обращения с отходами.

Ранее стало известно, что глава фракции "Единой России" в петербургском заксобрании Александр Тетердинко направил в адрес Дрозденко предложение ввести налоговые льготы для мусороперерабатывающих предприятий по аналогии с Петербургом, где они вступят в силу с 1 января 2019 года.

"Пока не будет единой схемы обращения с отходами [у Санкт-Петербурга и Ленинградской области], предложения Петербурга по мусорному рынку для меня не являются первоочередными. В данном случае надо защищать людей, а не мусорный бизнес", - сказал Дрозденко во вторник на пресс-конференции по итогам года. Он добавил, что не видит смысла вводить льготы для предприятий, а также призвал "петербургского единоросса вместе с ним пойти в Госдуму" и отстаивать там право двух регионов создать общую схему обращения с отходами.

На пресс-конференции Дрозденко еще раз напомнил, что считает недопустимым принятие закона об отсрочке до 2022 года по исполнению требований федерального законодательства о сборе, накоплении и утилизации отходов для городов федерального значения - Москвы, Петербурга и Севастополя. 20 ноября Госдума приняла такой закон в первом чтении.

По его словам, этот закон нарушит права жителей Московской и Ленинградской областей, а также Крыма, так как большую часть отходов из городов федерального значения будут свозить в эти субъекты и регионы не смогут контролировать перемещение больших объемов мусора. Дрозденко, по его словам, уже обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой пересмотреть данную инициативу.

Схемы обращения с отходами

Ленинградская область в декабре 2016 года приняла территориальную схему обращения с отходами, а в июне 2017 года заключила соглашение с Санкт-Петербургом, определяющее отношения двух субъектов в сфере обращения с отходами. В апреле 2018 года в Ленинградской области на конкурсной основе определен единый региональный оператор оператора по обращению с отходами - он будет заниматься внедрением раздельной системы сбора мусора и оснащением мусоровозов системой ГЛОНАСС для отслеживания их перемещения.

Дрозденко также высказывал намерение до 2021 года перенести все свалки бытовых отходов не менее чем на 50 километров от границ Санкт-Петербурга.