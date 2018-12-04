Межрегиональный проектный офис для развития ГЧП планируют создать в Подмосковье

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Правительство Московской области рассчитывает подписать соглашение о создании межрегионального проектного офиса для развития государственно-частного партнерства (ГЧП) в ЦФО 13 декабря на форуме в Красногорске. Об этом сообщила пресс- служба Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"Планируется, что в рамках форума состоится подписание соглашения о намерениях по созданию межрегионального проектного офиса по обмену опытом создания и реализации проектов государственно-частного партнерства", - говорится в сообщении. В пресс-службе ведомства ТАСС уточнили, что структура будет создана на базе Подмосковья.

По словам заместителя председателя правительства региона Дениса Буцаева, проектный офис может стать эффективной площадкой для обмена опытом регионов в сфере ГЧП. "В Московской области заключено уже 32 соглашения по реализации проектов государственно-частного партнерства на сумму около 80 миллиардов рублей. Из них только в 2018 году подписано 17 на сумму более 40 млрд рублей", - процитировали Буцаева в пресс-службе министерства.

III Форум Центрального федерального округа по государственно-частному партнерству пройдет в Доме правительства Московской области 13 декабря. В этом году в центре внимания мероприятия будут новые источники финансирования для проектов ГЧП, учет специфики проектов при разработке правил межбюджетных трансфертов и механизмы определения приоритетных региональных проектов. Также участники форума будут обсуждать, как удержание роста тарифов отражается на запуске концессионных проектов в теплоснабжении и какие есть проблемы при запуске проектов ГЧП в первичном звене здравоохранения.