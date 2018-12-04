Живущему на вокзале под Псковом пенсионеру купят квартиру

ПСКОВ, 4 декабря. /ТАСС/. Пенсионер Михаил Лобанов, имеющий статус несовершеннолетнего узника нацистских концлагерей и более 30 лет проживающий в пристройке к железнодорожной станции в Новосокольническом районе Псковской области, получит квартиру до конца года. Она будет приобретена за счет средств регионального и муниципального бюджетов, а также за счет средств ОАО "РЖД", сообщил во вторник ТАСС представитель Главного государственного управления соцзащиты Псковской области.

По данным пресс-службы администрации региона, собственный дом Лобанова сгорел в 1980-е годы. Он не смог построить новое жилище и был вынужден проживать в привокзальном помещении, предоставленном его супруге в качестве служебного. В здании нет воды и канализации, отсутствует централизованное отопление. В таких условиях 82-летний пенсионер проживает вместе с младшей дочерью-инвалидом.

"Будет приобретена благоустроенная квартира, вопрос будет решен до конца года. Общая сумма [на покупку] будет выделена из трех источников - регионального бюджета, бюджета Новосокольнического района, часть средств выделит и РЖД. Специалисты просчитывают сумму, которая потребуется на приобретение квартиры", - сказал собеседник агентства.

Как сообщила во вторник пресс-служба администрации региона, ситуацию взял на контроль взял губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

"Лобанов стоит в очереди на улучшение жилищных условий, но предоставить жилье вне очереди ему мы не можем, это было бы несправедливо по отношению к другим заявителям <..> Я обсудил сложившуюся ситуацию с главой РЖД Олегом Белозеровым и главой района Виталием Соловьевым <..> Для него с дочерью будет приобретена квартира со всеми удобствами, до полного разрешения ситуации взял вопрос на личный контроль", - приводит пресс-служба слова Ведерникова.