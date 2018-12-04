Дед Мороз рассказал, о чем чаще всего просят взрослые и дети на Новый год

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Примерно треть писем, которые пришли на почту Деда Мороза в 2018 году, написана взрослыми, сообщили ТАСС в канцелярии волшебника.

"В уходящем 2018 году на 1 декабря Дед Мороз получил 76 тыс. 453 письма, не только из России, но и из других стран, что на 4 тыс. больше, чем в прошлом году. <…> Примерно одна треть писем приходит от взрослых всех возрастов, ведь в чудеса верят не только дети. Женщины просят квартиру в центре города, путевку на море или стабильную работу. Просьбы мужчин - увеличение заработной платы, карьерный рост и новый автомобиль", - уточнили в канцелярии Деда Мороза.

Среди написавших есть те, кто мечтают о благополучии для своих родных и мире на Земле, пенсионеры пишут о помощи материальной, а иногда присылают жалобы на чиновников. "Письмо Деду Морозу для них является способом выговориться", - считают в канцелярии волшебника.

Дети же хотят получить от Деда Мороза гаджеты нового поколения, куклу LOL, Барби, детскую косметику, трек Hot Wheels, 3D-ручку, новое платье, конструктор Lego, робота-трансформера, гироскутеры, самолеты и машинки на пульте управления, железную дорогу. Также популярностью пользуется и спортивный инвентарь: велосипеды, коньки, лыжи, футбольные и волейбольные мячи. Уже второй год стали популярны игры для всей семьи: "Мафия", "Монополия" и др.

Среди необычных просьб были ручка - эликсир вечной жизни, крылья, как у феи, хвост, как у русалки, скатерть-самобранка, волшебные камни. При этом в первую очередь Дед Мороз отвечает "на письма добрые и творческие". "Ответ можно получить в течение года. В этом году таких писем стало значительно больше", - отметили в канцелярии.

Главное почтовое отделение российского Деда Мороза находится в Вологодской области, в самом центре города Великий Устюг. Именно сюда круглый год доставляют мешки писем с просьбами и пожеланиями. С момента открытия почты Деда Мороза пришло 3,39 млн писем.