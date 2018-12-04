Глава Береговой охраны США назвал сотрудничество с Россией прагматичным и позитивным

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Командующий Береговой охраны США Карл Шульц назвал сотрудничество с Россией прагматичным и позитивным и выразил надежду на его сохранение. Адмирал рассказал об отношениях с российской стороной, отвечая на вопросы в вашингтонском научно-исследовательском Центре имени Вудро Вильсона.

"Сотрудничество с Россией - прагматичное и позитивное. Я надеюсь, что мы сможем его продолжить. Я думаю, что [в отношениях] с Береговой охраной (является в США одним из видов вооруженных сил наряду с сухопутными войсками, ВВС, ВМС и Корпусом морской пехоты - прим. ТАСС) у вас есть доступность, которую вы не можете получить в общении с другими видами вооруженных сил [США]", - подчеркнул Шульц на конференции, посвященной Арктике.

По его словам, США "сотрудничают очень прагматично" с Россией в вопросах борьбы с браконьерством и обеспечения соблюдения промысловых правил, а также по проблемам Арктики. Адмирал отметил необходимость "оставаться прагматичными с Россией" в "определенных сферах" с целью убедиться в том, что обе страны "в стратегическом плане согласуют" свои действия в решении соответствующих вопросов.