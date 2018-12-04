"Российский учебник" и Samsung будут совместно развивать цифровые образовательные проекты

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Корпорация "Российский учебник" и компания Samsung займутся совместным развитием образовательных проектов по русскому языку и литературе - "Живые страницы" и "Страна читающая". Соответствующее соглашение во вторник подписали глава корпорации Александр Брычкин и директор департамента корпоративных отношений Samsung Electronics Сергей Плевнев, передает корреспондент ТАСС.

"Благодаря нашему сотрудничеству мы сможем увеличить объем и обеспечить высокое качество контента как для учеников, так и для учителей русского языка и литературы, предъявляющих спрос на современные методики преподавания", - заявил Брычкин, отметив, что пользователям проектов будут доступны учебно-методические материалы и рекомендации по организации учебного процесса, онлайн-курсы повышения квалификации и вебинары.

По словам Плевнева, соглашение позволит расширить возможности образовательных цифровых проектов. "Российский учебник" становится педагогическим партнером проекта "Живые страницы", Samsung - цифровым партнером проекта "Страна читающая", что позволит нам вывести совместный проект на более высокий уровень", - отметил он.

Присутствующая на подписании соглашения куратор проекта "Живые страницы" Фекла Толстая также отметила важность сотрудничества сторон. "Я с энтузиазмом смотрю на подписание договора, потому что, мне кажется, это даст большую пользу обеим сторонам. В частности, мы получим от коллег из "Российского учебника" очень точные выверенные методологические знания и выведем продукт, который можно будет использовать в школе", - добавила она.

Образовательные проекты

"Живые Страницы" были запущены в июне 2015 года совместно с экспертами Tolstoy Digital при поддержке Samsung. Проект представляет собой бесплатное мобильное приложение, которое позволяет пользователям изучать классические произведения русской литературы в интерактивном формате. Сейчас в приложении в открытом доступе находится около 20 книг.

"Страна читающая" - международный социальный интернет- проект "Российского учебника", призванный повысить интерес к чтению произведений классической литературы из школьной программы.