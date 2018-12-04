Московский школьник открыл сверхновую звезду

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Ученики астрономического кружка из Центра "На Донской" образовательного комплекса "Воробьевы горы" в Москве зафиксировали вспышку сверхновой звезды. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

"Были получены снимки области неба в созвездии Летучей Рыбы <...> Сравнивая снимки за 9 марта и 1 декабря 2018 года, учащиеся под руководством преподавателя астрономии, педагога дополнительного образования отдела естественно-научной направленности Дениса Владимировича Денисенко обнаружили "лишнюю" звездочку 17-й величины, которой не было на старых снимках. <...> Проверка на астрономических сайтах показала, что ранее этот объект никто не обнаружил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация об открытии была отправлена на сервер обозначения вспыхивающих объектов TNS, который собирает информацию о сверхновых под эгидой Международного астрономического союза. Новому объекту было присвоено обозначение 2018jgq.

Автором открытия стал 9-летний Диего Фернандес Ортис, который первым заметил звезду, соавторами - Кирилл Ионов (13 лет), Иван Спасич (12 лет) и Денис Вдовин (14 лет). Наблюдения проводились 1 декабря на телескопе T31 в Австралии, управляемом через интернет. Точное расстояние до галактики, в которой произошла вспышка, неизвестно.

Это первое открытие сверхновой звезды обучающимися Центра "На Донской". Ранее ученики образовательного учреждения открывали на занятиях новые переменные звезды, наблюдали в телескоп пролет околоземного астероида и покрытие звезды малой планетой Паллада.