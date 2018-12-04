Совет Минтруда намерен в 2019 году обсудить взаимодействие властей регионов с волонтерами

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Общественный совет Минтруда в 2019 году планирует рассмотреть вопрос взаимодействия региональных властей с волонтерскими организациями, сообщил во вторник министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на встрече с волонтерами.

"Для нас важно, чтобы в регионах такая работа была построена. Давайте на Общественном совете Минтруда в следующем году посмотрим, как в регионах ведется работа с волонтерскими организациями", - сказал Топилин.

Он добавил, что министерство уже начало прорабатывать вопрос взаимодействия соцучреждений и волонтерского движения в регионах.

"Буквально на днях председатель правительства [РФ Дмитрий Медведев] подписал постановление, которое определяет, что каждое ведомство и органы исполнительной власти субъектов, то есть на местах... должны разработать регламент взаимодействия. Мы обсудили, как мы эту работу будем вести, в любом случае будем более детально смотреть на те проекты, которые ребята и "серебряные" волонтеры (представители старшего возраста и люди с ограниченными возможностями) предлагают", - отметил министр.

Текущий год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом добровольца (волонтера). 2-5 декабря в Москве проходит Международный форум добровольцев, он приурочен к международному и национальному Дню волонтера, отмечаемому 5 декабря. В мероприятии принимают участие более 15 тыс. человек.