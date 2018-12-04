Дания намерена сотрудничать с Ульяновской областью

УЛЬЯНОВСК, 4 декабря. /ТАСС/. Дания планирует расширить экономическое сотрудничество с Ульяновской областью и развивать связи с регионом в сфере культуры. Об этом сообщил во вторник журналистам после церемонии технического запуска завода по производству лопастей для ветроустановок компании Vestas в Ульяновске посол Дании в России Карстен Сендергорд.

"В целях и планах посольства стоит расширение экономического сотрудничества и вовлечение в экономику культурной сферы. Мы попытаемся развить культурные связи между Данией и Ульяновской областью. У нас есть ряд предложений, которые мы обсудим с губернатором, будет возможность их обсудить немного позднее", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Посол отметил, что рассматривается сотрудничество с Ульяновской областью в свете различных кластеров.

"Мы хотели бы, как посольство, привлечь сюда гораздо большее количество поставщиков, потому что тот завод, который открыт компанией Vestas - это только первый шаг. Наша задача - привлечь другие компании, которые могли бы предложить свою экспертизу, также влиться в эту кластерную экономику", - уточнил он.

По словам посла, Дания видит большой потенциал ветровой энергии. Он также отметил, что появление завода компании Vestas - знаковое событие для региона.

Во вторник в Ульяновске состоялся технический запуск завода по производству лопастей для ветроустановок. Первую продукцию компания намерена произвести в начале следующего года. Ежегодный объем выпуска продукции составит около 500 лопастей ветро-энергетических установок к 2021 году. Производство компонентов создается в рамках специального инвестиционного контракта между "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус", Министерством промышленности и торговли РФ и Ульяновской областью.