Шоумен Александр Гудков стал послом чемпионата WorldSkills в Казани

КАЗАНЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Актер и шоумен Александр Гудков стал послом мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, который состоится в 2019 году в Казани, церемония посвящения прошла в рамках Международного форума добровольцев в Москве. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе дирекции спортивных и социальных проектов, курирующей подготовку к чемпионату.

"Гудков стал одним из шести послов WorldSkills Kazan 2019. Церемония посвящения прошла у стенда с презентацией волонтерской программы чемпионата", - сказала собеседница агентства.

В команду послов WorldSkills-2019 также входят ресторатор Аркадий Новиков, создатель фермерского кооператива LavkaLavka Борис Акимов, российский автогонщик Владимир Чагин, космонавт Сергей Крикалев и рэп-исполнитель L'One.

Ранее сообщалось, что на Международном форуме добровольцев в Москве открылся выездной центр по набору волонтеров чемпионата WorldSkills в Казани. Всего организаторы планируют привлечь 3,5 тыс. добровольцев. По состоянию на 3 декабря заявки подали более 12,5 тыс. человек.

Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills пройдет в столице Татарстана с 22 по 27 августа 2019 года. Планируется, что в нем примут участие свыше 1,6 тыс. конкурсантов из более 60 стран мира. Они будут соревноваться в 56 компетенциях.

Деловая программа Международного форума добровольцев проходит с 3 по 4 декабря на ВДНХ. Форум станет итоговым мероприятием Года волонтера в России.