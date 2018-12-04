СМИ: объединительный собор церквей на Украине состоится 15 декабря

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Объединительный церковный собор на Украине об учреждении автокефальной церкви состоится 15 декабря. Об этом сообщило во вторник издание " Апостроф ".

"Объединительный собор украинских православных церквей будет созван на 15 декабря 2018 года. Об этом "Апострофу" сообщили источники в церковных кругах", - сообщило издание. На этом заседании будет избран предстоятель новой церкви и утвержден ее устав. В последующем предстоятель, как предполагается, получит томос об автокефалии от Константинополя.

Советник президента Украины Ростислав Павленко сообщил ранее, что объединительный собор состоится в декабре, но точную дату огласит патриарх Варфоломей.

Неканонический "томос"

Константинопольский патриархат на заседании синода 9-11 октября объявил, что приступает к процессу предоставления автокефалии церкви Украины. Он отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении ставропигии в Киеве (статуса подчинения непосредственно Константинопольскому патриарху). Также было принято решение снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине - Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви. В ответ на эти действия синод Русской православной церкви 15 октября принял решение о невозможности дальнейшего совместного служения литургий (евхаристического общения) с Константинополем.

13 ноября в Киево-Печерской лавре прошел собор епископата канонической Украинской православной церкви. По его итогам было объявлено, что синод признал недействительными решения Константинополя по Украине и заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. В Украинской православной церкви также выступили против присоединения к процессам предоставления автокефалии церкви на Украине и смены своего названия.