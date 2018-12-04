Минприроды выразило обеспокоенность планами Польши построить канал через Балтийскую косу

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин выразил обеспокоенность относительно планов Польши по сооружению судоходного канала через Балтийскую (Вислинскую) косу. Об этом во вторник сообщает пресс-служба министерства.

В рамках деловой программы Конференции ООН по изменению климата, которая в эти дни проходит в Катовице (Польша), министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин и министр окружающей среды Польши Хенрик Ковальчик обсудили намерения Польши по строительству морской трассы, соединяющей город-порт Эльблонг с Балтийским морем и проходящей в непосредственной близости от Балтийского городского округа Калининградской области, отметили в пресс-службе.

"Глава Минприроды России выразил озабоченность планами польской стороны по строительству данного канала. Министр подчеркнул, что при реализации проектов, которые могут оказывать трансграничное воздействие, необходимо проведение оценки влияния на окружающую среду с целью обеспечения экологической безопасности Балтийского моря. В настоящее время строительство канала может быть отнесено к перечню видов деятельности Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, которые могут оказать трансграничное воздействие", - говорится в сообщении.

В Минприроды отметили, что природный комплекс Балтийской косы в силу особенностей его формирования и размещения отличается повышенной уязвимостью к любому роду антропогенного воздействия и нефтяного загрязнения. Благодаря своему географическому положению она служит коридором для мигрирующих птиц многих видов, пролетающих из северо-западных областей России, Финляндии и стран Балтии в страны Средней и Южной Европы. Ежегодно весной и осенью над косой пролетает до 20 млн птиц, значительная часть которых останавливается здесь на отдых.

Польская сторона заверила, что при рассмотрении планов сооружения объекта будут учтены мнения экологов, добавили в пресс-службе Минприроды.