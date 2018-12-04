СМИ: устав новой украинской церкви не предполагает для нее статуса патриархата

Ссылаясь на источники, издание приводит девять основных пунктов устава, из которых следует, что "говорить о независимости (автокефалии) новой структуры не приходится". "Скорее, речь идет о полном подчинении Константинополю", - подчеркивают "Вести".

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Устав новой автокефальной церкви на Украине, который был утвержден на прошедшем 29 ноября синоде Константинопольского патриархата, не предполагает для нее наличие патриарха. Как сообщает украинское издание "Вести" со ссылкой на текст документа, который официально не был опубликован после заседания синода, возглавит украинскую церковь митрополит, который по своему статусу будет ниже, чем, например, патриарх Кирилл.

В частности, в уставе прописано, что "украинская церковь неразрывно связана с Константинопольским патриархатом, а через него - со всеми остальными церквями", а предстоящему Архиерейскому собору новой церкви предписано по всем глобальным вопросам связываться с Константинопольским патриархом, а тот "сообщит собору необходимое".

Константинополь также берет на себя вопрос утверждения статутов церковных единиц. Кроме того, новая украинская церковь не сможет самостоятельно канонизировать своих святых, а будет подавать их Константинополю для утверждения.

В случае же проблем при избрании самого митрополита Киевского, об этом должно быть сообщено Константинопольскому патриарху, и тот должен "осуществить шаги по урегулированию ситуации". При этом именно Константинополь становится высшей апелляционной структурой. В уставе указано, что "архиерей, которого запретили в служении, лишили кафедры или применили иные санкции, имеет право обращаться прямо к Константинопольскому патриархату с апелляцией".

Автокефалия для Украины

Константинопольский патриархат на заседании синода 9-11 октября объявил, что приступает к процессу предоставления автокефалии церкви Украины. Он отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении ставропигии в Киеве (статуса подчинения непосредственно Константинопольскому патриарху).