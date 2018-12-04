Собеседования на визу США в Москве и Екатеринбурге 5 декабря пройдут в обычном режиме

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Визовые собеседования в консульствах США в Москве и Екатеринбурге 5 декабря будут проводиться в обычном режиме, несмотря на национальный траур в связи со смертью 41-го президента США Джорджа Буша - старшего. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте американского посольства в РФ.

"5 декабря 2018 года, посольство и консульства США в РФ будут закрыты по случаю национального траура в связи с кончиной 41-го президента США Джорджа Герберта Уокера Буша, - говорится в сообщении. - Визовые собеседования в консульствах США в Москве и Екатеринбурге будут проводиться в обычном режиме".

При этом в консульстве США во Владивостоке, где также состоятся траурные мероприятия, визовые собеседования 5 декабря проводиться не будут, уточняется на странице консульства в Facebook. "Ваши собеседования состоятся в ближайшее время", - отмечается в сообщении.

41-й президент США Джордж Буш - старший (1989-1993) скончался в пятницу на 95-м году жизни. На президентском посту он провел семь встреч на высшем уровне с руководителями СССР и России Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным, результатом которых стало подписание двух договоров о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1 и СНВ-2).

Он оставил после себя пять детей, 17 внуков, восемь правнуков. В последние годы экс-глава государства страдал болезнью Паркинсона, был вынужден передвигаться в инвалидном кресле.