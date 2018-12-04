В Псковской области открылся первый в России реабилитационный центр для белых аистов

ПСКОВ, 4 декабря. /ТАСС/. Псковские орнитологи открыли на территории природного заказника "Ремдовский" в Гдовском районе Псковской области первый специализированный реабилитационный центр для белых аистов. Об этом во вторник сообщила ТАСС кандидат биологических наук, научный сотрудник национального парка "Себежский" Марина Сиденко, которая является одним из инициаторов проекта.

Ранее сообщалось, что псковские орнитологи на одной из краудфандинговых платформ объявили сбор средств для строительства центра по спасению белых аистов. По словам экспертов, птицы травмируются о линии электропередачи, получают травмы при столкновении с движущимися автомобилями, кроме того, встречаются молодые особи, по разным причинам не улетевшие на зимовку. В дикой природе такие птицы обречены на гибель.

"Центр начал работу, пока в тестовом режиме, официального открытия мы не делали, просто поселили в центр аистов и начали работу. У нас сейчас 15 аистов из Псковской, Смоленской, Тверской областей и один аист даже из Подмосковья. В общей сложности мы потратили на создание центра порядка 400 тыс. рублей, это строительные работы, закупка материалов, влагостойкой фанеры, печи. До сих пор в России не было ни одного специализированного центра реабилитации для аистов", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в зимнее время в реабилитационном центре одновременно может находиться порядка 20 аистов. "В центре есть аисты, у которых полностью ампутированы крылья, они будут жить у нас. Есть сигналы о не улетевших аистах, оказалось, что у людей много аистов живет в деревнях, и есть люди, которые хотят нам своих аистов отдать. Максимально мы сможем принять на зимовку 20 аистов, дальше нужно будет расширяться", - добавила кандидат биологических наук.

По данным ученых, белые аисты занесены в региональные Красные книги большинства субъектов страны. В частности этот вид птиц включен в региональные Красные книги Московской, Калужской, Нижегородской, Владимирской, Рязанской, Тверской, Тамбовской, Липецкой, Ростовской областей и Краснодарского края.

По подсчетам экспертов, всего в России насчитывается 8 тыс. пар белых аистов. Псковская область является одним из самых населенных по численности этого вида птиц регионов, здесь обитает порядка 2 тыс. пар.