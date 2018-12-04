Кириенко: гранты конкурса "Доброволец России" вырастут в 2019 году более чем втрое

Как уточнили в пресс-службе оргкомитета Года добровольцев, сумма грантового фонда в этом году составила 15 млн рублей.

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Сумма грантов, распределяемых по конкурсу "Доброволец России", в следующем году вырастет более чем в три раза и превысит 45 млн рублей. Об этом заявил во вторник первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая на церемонии награждения победителей конкурса "Доброволец 2018" на Международном форуме добровольцев в Москве.

"Год добровольца, к сожалению, заканчивается - это очень жалко, с ним жалко расставаться. Для нас очень важно, что работа по развитию добровольчества и волонтерства в России не заканчивается, а только начинается, - сказал Кириенко. - Мы уже приняли решение, что на следующий год мы размер гранатового фонда на поддержку проектов победителей [конкурса "Доброволец России"] увеличиваем более чем в три раза".

Он также обратился со словами благодарности ко всем участникам конкурса этого года и напомнил, что количество проектов увеличилось в 10 раз. Конкурс проходил по 12 номинациям, в частности, "Помощь детям", "Говорит волонтер", "Вдохновленные искусством". Конкурс проводился в трех возрастных категориях - проекты участников до 14 лет, 14 - 18 лет и старше 18 лет.

Международный форум добровольцев проходит в Москве 2 - 5 декабря, он приурочен к международному и национальному Дню волонтера, отмечаемому 5 декабря. Текущий год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом добровольца (волонтера).