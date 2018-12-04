Псковский союз туриндустрии предложил упростить визовые требования для въезда в регион

ПСКОВ, 4 декабря. /ТАСС/. Председатель псковского областного Союза туриндустрии Светлана Баранова предложила упростить визовые требования для въезда в приграничные регионы, к которым относится Псковская область, что позволило бы увеличить туристический поток.

"Внимание к облегчению порядка визового въезда в нашу страну - это один из тех аспектов, который позволит увеличить туристский поток в наши регионы <...> Введение электронной визы несомненно интересно для граждан стран ЕС, особенно ближайших к нашим регионам стран. Этим режимом могли бы воспользоваться пассажиры круизных судов, заходящих в Ригу и Таллин, для посещения Псковской области. Наши соседи, например Финляндия, гораздо чаще принимают самолеты лоукостеров, что также является стимулом для развития въездного потока в приграничные территории", - сказала Баранова во вторник в Пскове на заседании постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) по культурной политике и туризму.

Она добавила, что сейчас число иностранных туристов, посещающих Псковскую область, снижается из-за сложностей с получением визы, а также из-за ее высокой стоимости. По ее словам, по данным гостиниц и отелей, в 2017 году регион посетили более 8 тыс. зарубежных туристов, тогда как в 2016 году Псковская область приняла у себя порядка 9,4 тыс. иностранных гостей.

"Два [сдерживающих] аспекта - стоимость визы и бюрократический порядок ее оформления. К сожалению, статистика показывает, что въезд иностранных туристов здесь [в регионе] снижается <...> Туристический поток существенно ниже, чем он бы мог быть <...> например, двухдневная программа для туристов из Даугавпилса, размещение в гостинице, двухразовое питание, полный экскурсионный пакет - стоимость €45 на человека, стоимость российской визы - €70. Для очень многих это является аргументом, который дает возможность людям проголосовать против поездки в Россию", - сказала Баранова.

По ее словам, число посещающих Псковскую область иностранцев можно увеличить, если облегчить порядок визового въезда в РФ. "В нашей стране практика подобных облегченных визовых режимов широко апробируется. Например, 18 стран имеют право оформления электронных виз для въезда в город Владивосток, это существенно сказалось на росте въездного потока", - уточнила глава Союза.

О комитете Парламентской ассоциации Северо-Запада

В заседании постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России приняли участие депутаты из Калининградской, Мурманской, Архангельской, Ленинградской, Новгородской, Вологодской областей, Карелии, Ненецкого автономного округа и Республики Коми.

Постоянный комитет ПАСЗР по культурной политике и туризму был создан в июне 2012 года. Среди основных задач комитета - содействие сохранению и развитию региональных учреждений культуры, национально-культурных традиций, улучшение законодательных основ государственного контроля в области охраны объектов культурного значения.